Тбилиси, , 09:27 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину инкогнито, так как не хотел поднимать лишнюю шумиху, которая могла бы привести к тяжёлым последствиям. Об этом он сообщил в письменном интервью телеканалу Mtavari arkhi.

Цитата из видео Михаил Саакашвили арестован в Грузии. Канал Georgian Public Broadcaster

«В этом сценарии было бы очень легко выстрелить, взорвать, расстрелять, а потом во всём обвинить нас», — отметил экс-президент.

Он также сообщил, что долго готовился к приезду в Грузию, и была первая попытка, которая едва не завершилась «трагически». Когда вернуться на родину получилось, то Саакашвили до задержания успел попутешествовать по стране.

«Я был в Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути, в нескольких местах в Самегрело, отведал лобиани на Рикоти, до задержания заказал хинкали и, к сожалению, успел съесть только один», — сказал Саакашвили.

Он не написал, каким образом попал в Грузию. В МВД Грузии ранее сообщили, что экс-президент прибыл в страну 29 сентября, но не назвали способ приезда.

Напомним, Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Он находится в тюрьме в Рустави. На 14 октября в Тбилиси объявлен митинг, участники которого будут требовать освобождения экс-президента.

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