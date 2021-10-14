Ташкент, , 09:22 — REGNUM Группа правительственного акселератора Центра экономических исследований и реформ (далее ЦЭИР) в Узбекистане разработала и запустила интерактивный портал для оценки качества оказания государственных услуг гражданам республики Узбекистан.

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Об этом ИА REGNUM рассказал представитель ЦЭИР. По его словам, Акселератором была сформирована рабочая группа для оперативного решения ключевых проблем в реализации стратегических задач в 100-дневный срок за счет консолидации всех ресурсов, разработки необходимой политики и нормативных актов.

В состав группы вошли эксперты ЦЭИР, Министерства информационных технологий и коммуникаций, Министерства юстиции, Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции, Центра электронного правительства, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел и других ведомств.

«На начальном этапе, группой Акселератора было определено, что на сегодняшний день в Узбекистане не существует определенного механизма, для оценки уровня удовлетворенности граждан государственными услугами, предоставляемыми министерствами и ведомствами, работающими напрямую с гражданами», отметил собеседник агентства.

В этой связи по распоряжению Администрации президента Узбекистана перед Акселератором была поставлена задача создать систему измерения уровня удовлетворенности граждан услугами, предоставляемыми государственными органами.

«Для своевременного и качественного выполнения поставленной задачи группой Акселератора был изучен опыт зарубежных стран — Канады, России, Казахстана, ОАЭ. В частности, в России портал «Ваш контроль» (vashkontrol.ru) предоставляет гражданам возможность оставлять оценки, отзывы и мнения по разным каналам (смс-сообщения, телефон, опросы через электронные терминалы, интернет-сайты) о качестве государственных услуг», отметил представитель ЦЭИР. На основе изученного зарубежного опыта группа Акселератора разработала концепцию и запустила интерактивный портал BAHO.GOV.UZ, который позволяет оценить уровень удовлетворенности граждан государственными услугами в Узбекистане.

«Граждане могут оставить свой отзыв о госуслуге (по шкале от 1 до 5) через данный портал по специальному QR-коду на основе 5 критериев: соблюдение сроков; квалификация персонала; правила этикета; справедливый подход; наличие условий для подачи заявки», указал собеседник агентства. Оценки, выставленные с помощью QR-кода, автоматически отображаются прямо на портале BAHO.GOV.UZ. При этом одному пользователю будет разрешено ставить оценку только один раз в день. Также на портале будет формироваться рейтинг учреждений, предоставляющих госуслуги на основе накопленных баллов, который будет доступен всем пользователям.

«На сегодняшний день в тестовом режиме в Ташкенте к порталу BAHO.GOV.UZ подключено 223 учреждения, в которых установлены специальные QR-коды. В частности, оставить свой отзыв о госуслуге на можно в 44 учреждениях МВД (центры замены паспортов на ID-карты, оформления выездных паспортов, получения водительских прав, обязательного технического осмотра транспортных средств, получения государственных номеров транспортных средств), 167 учреждениях сферы здравоохранения (научно-практические медицинские центры республиканского уровня, семейные поликлиники и больницы) в 12 компаниях по сбыту электроэнергии», рассказали в ЦЭИР.

По словам представителя ЦЭИР, негативные оценки граждан станут серьезным сигналом руководителям соответствующих государственных структур к тщательному изучению и анализу текущей ситуации и принятию соответствующих мер.

«Следует отметить, что оценка граждан влияет на общий рейтинг оцениваемого государственного органа. Таким образом, чем больше оценок будет дано государственному учреждению, тем более объективными будут результаты его оценки. Оценки, выставленные населением, отображаются на платформе онлайн», сообщил собеседник агентства. Он продолжил, что любой желающий сможет отслеживать рейтинг того или иного государственного агентства, что послужит эффективным средством общественного контроля.

«Понижение рейтинга является негативным предупреждением для сотрудников и руководства оцениваемого государственного учреждения. В свою очередь, госструктурам с понижающимся рейтингом придется принять соответствующие меры для решения существующих проблем в этом учреждении», — подчеркнули в ЦЭИР.