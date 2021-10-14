Москва, , 09:20 — REGNUM Ужесточения дисциплины в Госдуме ожидает экс-депутат от «Единой России» Вячеслав Лысаков.

«Учитывая тот исторический факт, что нынешняя Дума приходится на срок выборов/перевыборов президента, ко времени этого момента истины дисциплину и порядки в нижней палате парламента, предполагаю, ещё подкрутят на пару-тройку оборотов», — рассуждает Лысаков в телеграм-канале.

По его мнению, «вполне возможно, что кресло депутата некоторым ещё покажется непривычно жестковатым и он с облегчением вернётся в свою стихию, где нет штрафов за прогул пленарки, не надо сидеть без воздуха весь день в зале, слушая непонятные доклады и нажимая кнопки, не надо сдавать во фракцию больничный, если сильно перепарился на выходных с друзьями и ходить на собрания фракционной группы (в ЕР), где изо дня в день придётся слушать руководителя о том, как космические корабли бороздят просторы вселенной, так и не находя места лучше, чем имеет сегодня российский избиратель».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума на заседании 14 октября обсудит досрочное прекращение полномочий ряда депутатов — Александра Авдеева («Единая Россия»), Ольги Баталиной («Единая Россия») и Евгения Прилепина (СЗРП).

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