Женева, Швейцария, 14 октября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Требование об обязательном прохождении вакцинации от COVID-19, как одного из условий въезда человека в какую-либо страну, не поддерживает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 14 октября рассказали в пресс-служба ВОЗ в штаб-квартире организации в Женеве, передает ТАСС.

NIAID Вакцинация

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«Согласно положениям международных медико-санитарных правил, вакцины должны быть одобрены ВОЗ и быть в универсальном наличии, прежде чем их можно было бы рассматривать в качестве предварительного условия для путешествий», — заявили в пресс-службе в ответ на вопрос о том, как ВОЗ относится к ограничениям на въезд для непрошедших вакцинацию путешественников.

Также в организации уточнил, что ввиду этого ВОЗ не поддерживает использование доказательства факта прохождения вакцинации от нового заболевания «в качестве предварительного условия для международных поездок», с учетом в значительной степени неравной доступности вакцин в богатых странах и государствах с низкими доходами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), решение богатых стран распространить бустерные вакцины от COVID-19 является «аморальным», потому что в Африке прививок до сих пор не хватает.