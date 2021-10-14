Сухум, 14 октября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. 158 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 13 октября в ходе 521 медицинского исследования. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 288 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 54 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 29 325 носителей SARS-CoV-2. Из них 24 207 признаны выздоровевшими, в том числе 140 — за последние сутки. Всего в стране зарегистрировали 430 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было два таких случая.

Днём ранее в Абхазии выявили 235 новых носителей SARS-CoV-2 в результате 711 исследований. Сообщили о трёх случаях смерти пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».