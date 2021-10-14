Вашингтон, 14 октября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В крови у переболевших COVID-19 количество антител в течение полугода постепенно уменьшается, однако затем этот показатель остается стабильным до 15-го месяца. Это следует из результатов исследования, которое было проведено в Швеции и Италии и результаты которого 14 октября обнародованы на сайте bioRxiv.org.

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Уточняется, что ученые из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая для проведения исследования собрали 188 образцов крови 136 пациентов, у которых новое заболевание протекало в тяжелой и легкой форме.

«После (достижения) самых высоких значений с 15 по 28 день после заражения коронавирусом, иммунный ответ антител IgG и плазмы с антителами к коронавирусу постепенно снижался с течением времени, однако выровнялся после 6 месяца», — говорится в статье ученых.

Также исследователи выяснили, что нейтрализующая способность плазмы крови сохраняется у переболевших COVID-19 до 15-ти месяцев после появления первых симптомов.

При этом отмечается, что несмотря на это, некоторые вызывающие обеспокоенность мутации коронавируса, включая штамм «Дельта», могут частично обойти нейтрализующий эффект антител плазмы крови.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вакцинацию от коронавирусной инфекции среди детей шести лет и старше начнут проводить в Парагвае до конца 2021 года.