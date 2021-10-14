Москва, 14 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Италия не пойдёт по пути Венгрии, которая на национальном уровне признала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» без согласия Европейского союза. Об этом заявил итальянский посол в Москве Джорджо Стараче.

Gamaleya.org Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V»

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«В данный момент — нет. Нам было бы сложно последовать по пути, по которому пошла, например, Венгрия», — отметил в беседе с РИА Новости дипломат.

Стараче пояснил, что Италия очень тесно интегрирована в Европейский союз и является его важным членом, а также уважает регуляторные процедуры внутри ЕС.

При этом посол подчеркнул, что Италия заинтересована в применении российской вакцины от коронавирусной инфекции, поэтому Рим приложит все усилия для решения вопроса о признании «Спутника V» в Евросоюзе.

«Конечно, Италия сыграет свою роль в технических консультациях. Решение принимают специализированные институты, но мы хотим, чтобы процесс ускорился. Чем быстрее он пойдет, тем лучше», — подчеркнул итальянский посол.

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Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что задержка одобрения российский вакцины «Спутник V» в Евросоюзе вызвана «неоднократными» сбоями в предоставлении данных регулятору. Собеседники издания назвали данные нарушения некритическими и связывают их с отсутствием у разработчиков «Спутника V» опыта работы с европейскими чиновниками.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Россия якобы не предоставила достаточных данных европейскому фармрегулятору по безопасности «Спутника V», заявила ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что предоставили Европейскому агентству лекарственных средств все данные о клинических испытаниях «Спутника V».