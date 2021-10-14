Асунсьон, 14 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Вакцинацию от коронавирусной инфекции среди детей шести лет и старше начнут проводить в Парагвае до конца 2021 года, заявил парагвайский министр здравоохранения Хулио Борба. Об этом 13 октября минздрав страны сообщил на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Кроме того, по словам чиновника, медики, а также жители республики, достигшие возраста 50 лет и имеющие проблемы с иммунитетом, смогут получить третью бустерную дозу вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля президент Парагвая Марио Абдо Бенитес пожаловался на провал международного механизма COVAX, который был призван обеспечить страну вакцинами на справедливых условиях.