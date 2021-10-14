Ростов-на-Дону, 14 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Ростовской области осенние школьные каникулы переносить или продлевать пока не будут. Однако эпидемическая ситуация ближе к их началу будет учтена. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

Каникулы начались

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

«Каникулы начнутся по графику. Решение об их продлении будет зависит от эпидобстановки в области. В части требований к работникам образовательных организаций действует постановление управления Роспотребнадзора по Ростовской области об обязательной иммунизации против новой коронавирусной инфекции», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области выросло число заражений коронавирусом среди детей. На дистанционный режим обучения перешли 244 школьных класса и полностью одна школа в Дубовском районе. При этом вводить онлайн-обучение во всех донских общеобразовательных учреждениях власти не планируют.