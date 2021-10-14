Буэнос-Айрес, 14 октября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Аргентине было выявлено свыше 1,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 октября сообщает минздрав страны.

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По информации ведомства, за истекшие сутки в стране выявили 1314 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 268 653.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 35 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 115 582.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 54 714 920 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 24 167 064 получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 1064 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.