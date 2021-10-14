Кишинёв, 14 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 13 октября выявили 2052 случая заражения коронавирусом в ходе 11 372 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 310 776 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 291 490 человек, в том числе 1345 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2009 пациентов с COVID-19, из которых 177 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 7103 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 27 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 1542 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 6015 тестов. Выздоровевшими врачи признали 899 человек, скончались 28 пациентов с COVID-19.