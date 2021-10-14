Кабул, 14 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Фронт «Неизвестные солдаты Хазарестана» был создан в Афганистане для вооруженной защиты хазарейцев, проживающих в республике. Об этом 13 октября сообщило агентство Aamaj News.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Представители объединения объявили, что они не видят различий между радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Во фронте отметили, что его члены готовы сражаться во всех территориях, где есть хазарейцы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября бывший вице-президент Афганистана, лидер общины хазарейцев в стране Мохаммад Карим Халили заявил, что его народ, а также афганское шиитское меньшинство, готовы воевать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если новые власти республики устроят тиранию.