Москва, 14 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В России могут появиться региональные операторы по управлению многоквартирными домами, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Торгово-промышленной палаты.

Оксана Хмурова Дом

Отмечается, что жителей России могут лишить права выбирать управляющую компанию, а регулирование данного вопроса могут передать региональным операторам по управлению жильём.

Предполагается, что именно эти организации будут отбирать управляющие компании на основе открытых конкурсных процедур. На сегодняшний день выбор УК остаётся за собственниками жилья.

В отзыве на стратегию, который подготовила комиссия в сфере жилищной политики Общественного совета при Министерстве строительства, уточняется, что создание регионального оператора может означать сворачивание рынка и возврат к госуправлению частным жилищным фондом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым до 1 января 2022 года размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в уже заключенных контрактах может измениться из-за удорожания стройматериалов. При этом подорожание не может превышать 25%.

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