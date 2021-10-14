Якутск, 14 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Люди не оценили идею управы Центрального округа города, предложившей расставить мешки с песком и совками на улицах. Представители власти предполагали, что людям будет удобно самим подсыпать скользкие места на тротуарах, но якутяне негативно восприняли эту инициативу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На мешки, расставленные возле столбов, приклеили надпись: «Для посыпки гололёда и наледи».

«По восьми перекресткам поставили кули с песком и совками, чтобы граждане сами могли в любой момент подсыпать наледь. Посмотрим на эффект. Получим обратную связь от граждан округа. Такая практика применяется в Хабаровске», — рассказала ЭхоYkt руководитель Центрального округа Дина Николаева. Она пояснила, что для Якутска этот проект пилотный.

В соцсетях жители Якутска возмущённо комментируют такое нововведение. Люди недоумевают, почему должны посыпать тротуары вместо дворников.

«Класс! Пусть горожане сами посыпают песком себе дорогу. А весной можно красивую урну поставить, метлу и совочек, чтобы горожане уже обратно подсыпанный песочек убрали. Дожили!», «Такой идёшь, видишь наледь, хватаешь совочек и рассыпаешь песок. И вперед до следующего куля с песком», — комментируют инициативу пользователи Telegram.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября жители Якутска пожаловались в соцсетях на то, что почти на всех дорогах города из-за гололёда возникли пробки. Особенно сложной ситуация была в центре столицы республики.