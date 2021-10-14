Нью-Йорк, США, 14 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Отказ от обязательной вакцинации от COVID-19 по религиозным убеждениям признал законным суд в американском штате Нью-Йорк. Об этом 13 октября сообщает The New York Times.

(сс) Anthony Quintano Статуя льва в маске. Нью-Йорк

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Судья постановил, что у правительства штата Нью-Йорк нет полномочий игнорировать право граждан отказаться от вакцинации по религиозным убеждениям.

«Департаменту здравоохранения запрещено предпринимать какие-либо действия, дисциплинарные или иные, в отношении лицензирования, сертификации, проживания, допуска к привилегиям или другого профессионального статуса или квалификации любого из истцов по причине их обращения или получения исключений из действующего режима обязательной вакцинации COVID-19 по религиозным соображениям», — сказано в постановлении суда штата Нью-Йорк.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул уже заявила о своём намерении обжаловать решение суда.

Напомним, экс-губернатор штата Эндрю Куомо разрешил отказ от вакцинации по религиозным соображениям, а пришедшая ему на смену губернатор Кэти Хочул снова наложила запрет на подобные исключения. Кроме того, Хочул инициировала увольнение всех непривитых от COVID 19 медиков, пригрозив заменить их иностранными гражданами. Подобные действия вызвали многочисленные протесты со стороны медиков, работников образования и других госслужащих.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что специалисты в США усомнились в эффективности бустерной вакцины от COVID-19.