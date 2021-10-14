Вашингтон, 14 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Michael Miller Александр Овечкин

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

Также отличились Ти Джей Оши, Джастин Шульц и Хендрикс Лапьер. Российский форвард Евгений Кузнецов отметился тремя голевыми передачами.

В составе «Рейнджерс» единственную шайбу забросил нападающий Крис Крайдер.

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