Два гола и два паса Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Рейнджерс»
Вашингтон, 14 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.
Michael Miller
Александр Овечкин
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.
Также отличились Ти Джей Оши, Джастин Шульц и Хендрикс Лапьер. Российский форвард Евгений Кузнецов отметился тремя голевыми передачами.
В составе «Рейнджерс» единственную шайбу забросил нападающий Крис Крайдер.
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