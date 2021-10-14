Москва, 14 октября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. К настоящему времени 50% военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) прошли повторную вакцинацию от COVID-19. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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«Вакциной «Гам-КОВИД-Вак» привито повторно (ревакцинировано) 50 процентов военнослужащих Восточного военного округа. Мероприятие проводится для предупреждения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в войска военного округа», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ревакцинацию в военно-медицинских учреждениях проходят военнослужащие всех категорий, а также члены семей военнослужащих, федеральные государственные гражданские служащие и гражданский персонал.

При этом отмечается, что процедура проводится на добровольной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с ноября США вновь откроют свои сухопутные границы с Мексикой и Канадой для полностью вакцинированных путешественников