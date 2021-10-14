Москва, 14 октября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Совместные военно-морские учения России и Китая «Морское взаимодействие-2021» стартовали в Японском море, 14 октября сообщили пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) РФ по Тихоокеанскому флоту.

U.S. Navy Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев»

Маневры будут проводиться по 17 октября включительно. С российской стороны в учениях представлены большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корветы проекта 20 380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий». Кроме того, Россия направила в район маневров два базовых тральщика, подводную лодку проекта 877 «Усть-Большерецк», а также ракетный катер и спасательный буксир.

Военные КНР задействовали эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу». Помимо этого, к месту учений прибыли китайские дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

В ходе маневров должны быть отработаны совместные тактические действия, артиллерийские стрельбы по морским целям, противоминное обеспечение отрядов, а также поиск и блокирование подводной лодки условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября российские гвардейский крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» провели десять ракетных пусков в Японском море.

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