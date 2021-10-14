Москва, 14 октября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Соцсети подняли на смех заявление МИД Украины о том, что Поклонская «не спрячется и в Африке», и одобрили последовавшую вслед за этим реплику официального представителя МИД России Марии Захаровой об «украинском правосудии». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Украина — цэ Африка», — иронизирует Алекс в телеграм-чате Марии Захаровой.

«МИД Украины! Дальше можно не читать!» — соглашается Александр.

«Наоборот, дальше обычно смешно и интересно», — говорит Александр Толкачев.

«Вообще-то рядом с Кабо-Верде Канарские острова, так что они просто завидуют», — отметил Александр Демидов.

«Руководство Украины — это ОПГ «Петрушка Лэнд», — считает Виктор Подкопаев.

«Новый анекдот: «Украинское правосудие», — заметил Руслан.

«У клоунов цирк сгорел, а им заняться нечем, кроме как за карьерными перемещениями Поклонской следить», — считает D.

«Не нужно на убогих внимание обращать. Убогих стоит пожалеть. А если они агрессивны и убоги — желать им попасть в психушку с добрыми санитарами», — смеётся Евгений.

Напомним, 13 октября Наталья Поклонская назначена послом России в Кабо-Верде.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на заявление МИД Украины о том, что Поклонская «не спрячется и в Африке» от украинского правосудия, представитель МИД РФ Мария Захарова ответила: «Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся».

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