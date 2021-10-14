Куала-Лумпур, 14 октября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 7950 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малазийской территории достигло 2 361 529. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 68 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 27 593 человека.

В настоящее время в королевстве числится 106 047 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 380 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что в Малайзии уже привились 66,6% жителей против COVID-19.