Лефкоша, 14 октября 2021, 06:55 — REGNUM Заявление о своей отставке подал премьер-министр Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсан Санер, 13 октября сообщило агентство Anadolu.

Северный Кипр
Северный Кипр
Michal Klajban

По его мнению, правительство республики «больше не является устойчивым». Санер добавил, что в ближайшее время в Северном Кипре должны пройти досрочные выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа 2021, глава Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил, что более 80% турок-киприотов поддерживают раздел острова на два государства.

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