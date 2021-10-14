Веллингтон, 14 октября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 71 носителя штамма «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Christoph Strässler Новая Зеландия

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Отмечается, что всех инфицированных выявили в городе Окленде, где находится очаг распространения инфекции. Таким образом, в стране всего подтвердили 1790 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии проходят лечение 33 пациента. Из них пятеро помещены в отделения реанимации.

Отмечается, что всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 4472 носителей SARS-CoV-2.