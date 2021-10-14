Тегеран, 14 октября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. 13 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 123 275, причем 194 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 194 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 123 275», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 12 298 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1699 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 264 775 пациентов из 5 742 083 выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 5026 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 46 809 100 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.