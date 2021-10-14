Тегеран, 14 октября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. 13 октября начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери встретился с начальником штаба армии Пакистана генералом Камаром ДжаведомБаджвой на второй день своего официального визита в соседнюю страну. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Генерал Багери, возглавляющий военную делегацию высокого уровня, прибыл в штаб армии в Равалпинди, чтобы встретиться со своим пакистанским коллегой. В ходе встречи обе стороны обсудили двусторонние связи, сотрудничество в области обороны и региональные события.

Командиры также выразили удовлетворение расширением сотрудничества между двумя странами в области обороны и безопасности, особенно в области пограничного сотрудничества.

Ранее по прибытии в штаб-квартиру начальник штаба вооруженных сил Ирана возложил венок к Ядгар-и-Шухаде и отдал дань уважения жертвам пакистанской армии.

Генерал-майор Багери также проведет встречу с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Надимом Разой.