Хабаровск, 14 октября, 2021, 06:04 — ИА Регнум. Хабаровский край готовится в предстоящие выходные отметить День отца — в городах и сёлах мероприятия пройдут как в очном формате, так и онлайн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Отец с детьми

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Основные мероприятия пройдут 16 октября. Так, в арене «Ерофей» состоится товарищеский хоккейный матч между родителями и детьми. Также в этот день для всех желающих краевой Совет отцов и уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае в «Ерофее» организуют большой семейный праздник «Мой папа хороший».

В день празднования, 17 октября, всех желающих приглашают принять участие в спортивном празднике «Отцы и дети», который пройдёт на запасном футбольном поле в районе стадиона им. Ленина в Хабаровске. По итогам матча всем участникам вручат благодарности, а каждой команде большой сладкий пирог.

15 октября в школе №26 в Хабаровске состоится «Классная встреча. День отца». Её участники поговорят о взаимоотношении отцов и детей, а также о выборе профессии и предпочитаемых хобби. Аналогичные встречи пройдут и в других школах края.

Краевой госархив проводит конкурс детских рисунков «Папа, мама и я — вместе дружная семья!».

Творческие мероприятия организованы и в муниципалитетах края. В детских садах, школах пройдут различные мастер-классы по изготовлению подарков для пап.

В крае действуют Советы отцов при администрации Хабаровска, а также при уполномоченном по правам ребёнка в Хабаровском крае. Реализуются такие проекты, как «Отец в семье», «Отцовский патруль», «Здоровый отец — здоровое поколение».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий в России День отца.