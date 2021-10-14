Канберра, 14 октября, 2021, 05:55 — ИА Регнум. Власти Австралии намерены прекратить производство вакцины против коронавирусной инфекции AstraZeneca в начале 2022 года, заявил глава австралийского минздрава Грег Хант в эфире телеканала 9News.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«В Австралии были распределены 12,5 млн доз вакцины AstraZeneca, которая будет снята с производства после того, как завершится выпуск всех 50 млн доз, предусмотренных контрактом», — заявил он.

Хант добавил, что контракт уже подходит к своему завершению. Также он заявил о планах Австралии направить излишки вакцин в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, к 11 октября в Австралии около 77,1% местных жителей привились против коронавирусной инфекции. При этом заболеваемость COVID-19 в стране не идет на спад.