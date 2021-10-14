Женева, Швейцария, 14 октября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пригласила в свою научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов (SAGO) 26 экспертов, которые снова попытаются определить источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе организации.

Who.int Всемирная организация Здравоохранения. Брифинг для СМИ о COVID-19

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«Появление новых вирусов, способных вызвать эпидемии и пандемии, является естественным фактом, и, хотя SARS-CoV-2 является последним из таких вирусов, он не будет последним», — объяснил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

В части поиска источника коронавируса SAGO сделает «независимую оценку всех имеющихся научных и технических результатов глобальных исследований происхождения SARS-CoV-2» и будет «консультировать ВОЗ относительно разработки, мониторинга и поддержки следующего этапа исследований». Впервые эта группа проведёт собрание примерно через две недели, после консультаций с заинтересованными сторонами.

Напомним, первый этап расследования происхождения коронавируса при участии ВОЗ завершился в феврале 2021 года. Учёные, посетившие китайский город Ухань, не смогли установить ни источника происхождения, ни способ его первичной передачи человеку. После этого в США настояли на том, что ВОЗ должна инициировать новое расследование, так называемый второй этап.