Бразилиа, 14 октября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 100 млн жителей Бразилии. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба минздрава страны в Twitter.

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По данным минздрава, в стране полностью прошли вакцинацию 62,5% жителей страны. В это число вошли и те, кто уже получил две дозы вакцины от коронавируса и те, кто вакцинировался однокомпонентной вакциной.

По крайней мере один компонент вакцины от COVID-19 получили в Бразилии уже 93,7% жителей страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бразилии за сутки было выявлено почти семь тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.