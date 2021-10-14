Конакри, , 05:50 — REGNUM В общей сложности 42 генерала и два адмирала были отправлены в Гвинее в отставку по выслуге лет, 13 октября сообщило Agence France-Presse со ссылкой на указ нового гвинейского президента полковника Мамади Думбуя.

Отставка Bennett Meier

Все лица, включенные в указ, занимали ключевые командные должности при экс-главе государства Альфе Конде, который был отстранен в сентябре в результате военного переворота. Вместе с тем Думбуя также подписал другой указ, согласно которому 25 из 44 отправленных в отставку военнослужащих становятся членами Высшего совета обороны Гвинеи.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября полковник Мамади Думбуя принес присягу в качестве нового президента страны.

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