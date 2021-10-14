Мехико, 14 октября, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Достигнувший западного побережья Мексики ураган «Памела» потерял силу и стал тропическим штормом, 13 октября сообщила на своем сайте мексиканская метеорологическая служба.

tpsdave Ураган

Это произошло в момент, когда центр атмосферного явления добрался до штата Дуранго. Шторм смещается на северо-восток со скоростью 10,2 метра в секунду. Скорость порывов внутри него составляет 42 метра в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, шторм «Памела» усилился до урагана первой категории 12 октября, приближаясь к побережью штата Синалоа на северо-западе Мексики.