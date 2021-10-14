Хабаровск, 14 октября, 2021, 05:36 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края отмечают подъём уровня заражений коронавирусом — за семь дней зарегистрировано 2332 новых случая против 1694 на предыдущей неделе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Препарат «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

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Наибольший прирост заболеваемости наблюдается в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, имени Лазо, Нанайском, Бикинском, Николаевском, Солнечном, Амурском районах. Не выявлено ни одного случая заболевания в Аяно-Майском и Охотском районах. За последнюю неделю дополнительно развернуты койки в 2 учреждениях здравоохранения края.

«На этой неделе мы дополнительно развернули 150 коек в Комсомольской городской больнице и 184 койки в Хабаровской городской больнице. В 15 медицинских учреждениях развернуто 1986 коек под COVID-19, загруженность составляет 74%, свободно 519 коек. Количество компьютерных томографий также увеличилось: если раньше проводили порядка 300 исследований в день в десяти центрах, сейчас эта цифра составляет 540. Можно говорить, что регион вступает в четвёртую волну коронавирусной инфекции», — рассказал и.о. заместителя министра здравоохранения края Алексей Веселов.

Отмечается и подъём уровня заболеваемости у детей до 14 лет. Также активно стали болеть пожилые.

«По профессиональному признаку до 50% от числа всех заболевших — неработающее население, пенсионеры, а также лица, работающие в сфере услуг, банковской системы, образования, здравоохранения, госслужащие. Удельный вес пневмоний вырос до 24,5%. Более 50% пациентов с коронавирусной инфекцией поздно обращаются к врачу, недооценивают своё состояние, поэтому наблюдается подъём тяжелых форм заболевания», — сказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 14 октября привились от коронавируса 355 359 (350 236 — неделей ранее) жителей, полностью завершили вакцинацию 331 873 человека против 326 693 человек на 7 октября.