Хабаровск, 14 октября, 2021, 05:18 — ИА Регнум. В Хабаровском крае полностью завершили вакцинацию от коронавируса более 330 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На 14 октября привились от коронавируса 355 359 (350 236 — неделей ранее) жителей, полностью завершили вакцинацию 331 873 человека против 326 693 человек на 7 октября.

По информации минздрава региона, край обеспечен вакцинами и входит в топ-5 по обеспеченности. К аппаратам ИВЛ в госпиталях ни одного вакцинированного пациента не подключено. 200 мобильных бригад могут в день прививать по 7 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии на 14 октября в крае зарегистрировано 87 794 носителя коронавируса, 81 544 (+282 за сутки) пациента выздоровели, 844 человека скончались.