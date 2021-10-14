Вашингтон, 14 октября, 2021, 05:10 — ИА Регнум. Инвестиции в производство продукции внутри страны призвал активизировать президент США Джозеф Байден, для снижения зависимости от импорта. Об этом 14 октября заявил сам политик в ходе выступления в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

Байден отметил, что в США по-прежнему сконцентрированы самые продуктивные работники и самые новаторские умы в мире, но страна рискует потерять своё преимущество, если не будет активизироваться. По словам президента США, в мире идёт н6епрерывное соревнование за XXI век и остальной мир уже догоняет Соединённые Штаты. Чтобы оставаться конкурентноспособными, нужно улучшать возможности в плане производства в стране и в перевозке готовой продукции по всему миру.

«Никогда больше наша страна и наша экономика не должны быть не в состоянии производить необходимую нам критически важную продукцию, потому что у нас нет доступа к материалам для производства конкретного продукта», — пояснил американский лидер.

Также Байден добавил, что США не должны слишком сильно полагаться на ту страну, компанию или человека, которые не разделяют ценностей американцев, особенно в том, что касается вопросов охраны труда и охраны окружающей среды.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что администрация Белого дома планирует не только разобраться с проблемами, возникшими в цепи поставок, но и устранить слабые места, выявленные в транспортной цепи во время пандемии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден обвинил в подрыве экономики страны граждан, уклоняющихся от вакцинации от COVID-19.