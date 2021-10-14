Сеул, 14 октября, 2021, 05:02 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1940 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 1924 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что за 13 октября в стране выявили на 356 зараженных больше, чем сутками ранее. Предполагается, что кратковременное снижение заболеваемости связано с уменьшением количества проведенных тестов на выявление COVID-19 на выходные и праздничные дни.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 337 679. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2618 человек.