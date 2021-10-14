Хабаровск, 14 октября, 2021, 05:02 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за минувшие сутки выдано 304 положительных теста на коронавирус, зарегистрировано два случая смерти от осложнений COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На лечении находится 5 406 человек, из них 34 в тяжёлом состоянии, 18 — на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии на 14 октября в крае зарегистрировано 87 794 носителя коронавируса, 81 544 (+282 за сутки) пациента выздоровели, 844 человека скончались.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области за сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом, ещё один пациент скончался.