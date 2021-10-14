Шанхай, Китай, 14 октября, 2021, 04:45 — ИА Регнум. 4-я Китайское международное импортное экспо (CIIE) запустило тестовый период своей онлайн-страновой выставки, на которой разные страны представят свои, характерные отрасли промышленности, культуру и товары, сообщает 13 октября агентство Синьхуа.

Шанхай

Выставка пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября этого года. Заместитель директора бюро CIIE Лю Фусюэ сказал, что выставка стран, как важная часть выставки, внедрила технологии, включая 3D-моделирование и виртуальные движки, для создания цифровых выставочных залов — новая функция на выставке в этом году.

Генеральный консул Италии в Шанхае Микеле Чекки сообщил, что в этом году в выставке примут участие около 100 итальянских компаний. Благодаря онлайн-выставке стран, как китайской, так и зарубежной аудитории будет предложено настоящее путешествие по красотам Италии.

По словам Чекки, CIIE послужил продуктивной и позитивной платформой для предоставления новых возможностей для глобальной торговли, инвестиций, культурных и межличностных обменов. CIIE является первой специализированной выставкой по импорту в мире, и последние три выставки принесли плодотворные результаты.