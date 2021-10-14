Магадан, 14 октября, 2021, 04:15 — ИА Регнум. В Магаданской области за сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом, ещё один пациент скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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С начала пандемии на 14 октября на Колыме зарегистрировано 11 277 носителей коронавируса, выздоровели 10 592 пациента, скончались от осложнений COVID-19 266 человек.

Завершили вакцинацию от коронавируса 47 722 жителя Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине проходят лечение от COVID-19 775 человек. Из них госпитализированы 277 пациентов. Ещё 498 носителей коронавируса лечатся на дому.