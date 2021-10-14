Мехико, 14 октября, 2021, 04:08 — ИА Регнум. Решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» не займёт много времени. Такое заявление сделал глава МИД Мексики Марсело Эбрард 14 октября в интервью радиостанции Formula.

Флаг Мексики

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Как отметил Эбрард, процедура одобрения российской вакцины ВОЗ неоправданно затянулась и Мексика надеется на её скорейшее одобрение. Эбрард уточнил, что по оценкам властей Мексики, решение по вакцинам «Спутник V» и CanSino не займёт много времени. Мексика оказывает давление на ВОЗ, потому что российская вакцина уже применяется в 65 странах мира, а CanSino в 20 странах.

Российская вакцина «Спутник V» одобрена к применению в Мексике, поэтому для этой страны очень актуально одобрение данного препарата ВОЗ после решения открыть границу с США. Условием въезда в Соединённые Штаты является прохождение вакцинации от COVID-19 одной из вакцин, одобренных к применению ВОЗ.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен направить генсекретарю ВОЗ Тедросу Гебрейесусу письмо с просьбой ускорить сертификацию вакцин, которые уже широко применяются в мире, но до сих пор не одобрены ВОЗ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Мексики Эбрард подверг критике ограничения в США и ЕС по вакцинам из России.