Москва, 14 октября, 2021, 03:41 — ИА Регнум. Киевским властям следует применять украинское правосудие в своей стране, а не в африканской республике Кабо-Верде, послом которой назначена бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Об этом 13 октября написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке», — процитировала она заявление украинского деятеля. — Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября Наталья Поклонская назначена послом России в Кабо-Верде. Сообщения об этом взволновали киевских политиков, в частности, спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что перед властями Кабо-Верде подняли вопрос об «экстрадиции» Поклонской.