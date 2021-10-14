Чанчунь, Китай, 14 октября, 2021, 03:32 — ИА Регнум. Группа экскурсионных автобусов, курсирующих в живописном районе гор Чанбайшань в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, недавно привлекла большое внимание своим внешним видом, сообщает 13 октября газета China Daily.

Programmes.putin.kremlin.ru Амурский тигр

Десять автобусов были ярко раскрашены изображениями ценных диких животных, таких как сибирский тигр, амурский тигр, соболь и леопард. Начиная с 1 октября автобусы курсируют между парковкой для посетителей и входом в зону, образуя уникальный движущийся ландшафт.

«В рамках темы защиты экологического разнообразия мы пригласили нескольких художников из Пекина для создания этих картин. Они потратили 40 дней на завершение работ, которые получили высокую оценку туристов», — сказал заместитель генерального директора департамента эксплуатации района Чжао Юйдун.

По его словам, администрация надеется, что картины смогут дать посетителям больше информации о дикой природе в горах Чанбайшань и призвать все общество защищать биоразнообразие.