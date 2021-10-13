Москва, 14 октября, 2021, 02:37 — ИА Регнум. Решение о выдвижении своей кандидатуры на новый срок президентства ещё не принял глава России Владимир Путин. Об этом российский лидер рассказал в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл, кадры из которого были показаны 14 октября на канале «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Путин уточнил, что Конституция РФ позволяет ему баллотироваться на следующий срок, однако на настоящий момент никаких решений по данному поводу ещё не принято.

На вопрос о преемнике российский лидер отметил, что до следующих президентских выборов ещё достаточно времени, а разговоры о преемнике способствуют дестабилизации ситуации в стране.