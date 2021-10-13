Москва, 14 октября, 2021, 02:01 — ИА Регнум. В некоторых регионах России возникают проблемы с запасами медицинского кислорода из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщил представитель Минпромторга в беседе РБК.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник лаборатории наполняет ёмкость жидким медицинским кислородом, взятым для определения количества кислорода

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По словам собеседника, «некоторые регионы не учли уроки предыдущих волн пандемии и не приняли достаточных мер, хотя неоднократно предупреждались Минпромторгом о необходимости их принятия в связи с возможной вспышкой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией».

При этом в министерстве не стали раскрывать, о каких регионах идёт речь, объяснив, что проблемы вызваны «низкими темпами вакцинации населения, нехваткой емкостей для хранения и производства кислорода, нехваткой средств доставки».

Из публикации следует также, что Минпромторг повторно обратился к российским металлургам с просьбой нарастить производство кислорода. Кроме того, в правительстве России прорабатывают вопрос о выделении дополнительных средств из федерального бюджета для закупки и обеспечения отдельных регионов оборудованием для производства кислорода в 2022 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о недостатке кислорода в больницах отдельных регионов России. Так, министерство здравоохранения Ростовской области получило уведомление о том, что один из производителей кислорода закрывается на регламентные работы на две недели.