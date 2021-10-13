Сингапур, 14 октября, 2021, 00:34 — ИА Регнум. В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 3190 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Сингапур

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Уточняется, что 2721 случай связан с распространением инфекции внутри страны, еще шестеро заболевших прибыли в республику из-за границы. Остальные случаи выявлены в общежитиях для трудовых мигрантов. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Сингапуре достигло 135 395.

В настоящее время в больницах Сингапура получают лечение 1507 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 300 нуждаются в кислородной поддержке, еще 46 размещены в палатах реанимации. Также за минувшие сутки в республике скончались девять пациентов от осложнений, вызванных COVID-19.

Отмечается, что в Сингапуре к настоящему времени уже 84% населения привились двумя дозами вакцин против коронавирусной инфекции. Также не менее 85% получили хотя бы одну дозу препарата.