Тирана, 14 октября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Спикер парламента Албании Линдита Николла 14 сентября провела встречу с болгарским послом в Тиране Момтчилем Райтчевски.

[mod.gov.al Линдита Николла

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, посол поздравил Николлу с избранием на пост главы парламента и гарантировал Албании поддержку своей страны в деле расширения сотрудничества, усиления межпарламентского сотрудничества и процесса евроинтеграции Албании и других стран региона. Напомним, именно Болгария блокирует процесс евроинтеграции Северной Македонии уже год, против чего выступает Албания.

Николла поблагодарила Болгарию за помощь в борьбе с пандемией коронавируса и подчеркнула важность союзнических отношений с этой страной по НАТО, а также выразила надежду на сотрудничество на ближайшей межправительственной конференции со странами ЕС, которая положит начало переговорам о вступлении в эту интеграционную группировку.