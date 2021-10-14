Берлин, , 10:27 — REGNUM Посол Германии в Косово Джон Род 13 октября прокомментировал сообщения об агрессии в отношении журналистов, освещавших события на севере Косово — столкновения сербского населения и полиции в ходе т.н. «полицейской операции по разгрому контрабандистской сети».

Битое стекло (сс) makamuki0

На своей странице в социальной сети Twitter Род подчеркнул, что насилие в отношении журналистов неприемлемо и должно быть расследовано, поскольку их работа очень важна.

В ассоциации косовских журналистов сообщают о том, что в ходе протестов пострадали свыше 20 журналистов, однако ранений никто из них не получил. У журналистов Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) сожгли машину и разбили оборудование.

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