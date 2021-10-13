Париж, 14 октября, 2021, 00:23 — ИА Регнум. По меньшей мере 27 учащихся и семь сотрудников колледжа в городе Мариньяс-сюр-Жаль юго-западе Франции получили легкое отравление, предположительно вызванное дымом от ракетного топлива. Об этом 13 октября сообщила на своем сайте префектура департамента Жиронда.

John Morgan Токсичные вещества

Эксперты считают, что пострадавшие могли вдохнуть пары соляной кислоты, которая является продуктом горения ракетного топлива. Опасные вещества могли попасть на территорию колледжа в результате работы двух предприятий корпорации Ariane Group, которые находятся в 5 км от места ЧП.

На указанных предприятиях разрабатывают топливо для космических ракет. Все отравившиеся отказались от госпитализации. По факту происшествия проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября не менее 12 человек погибли и еще около 4,4 тыс. пострадали при утечке ядовитых отходов на алмазном руднике в Демократической Республике Конго (ДРК).