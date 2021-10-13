Скопье, 13 октября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. В Северной Македонии 13 октября в результате исследования 3567 образцов выявили 412 новых носителей коронавируса. 359 пациентов в стране выздоровели. За день в стране зарегистрировали смерть 20 пациентов с COVID-19.

(сс) Rašo Памятник Александру Македонскому в Скопье

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Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают свыше 50 человек с диагнозом COVID-19. В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 195 542 случая заражения. С начала пандемии 182 078 пациентов выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6875. Число активных случаев равно 6589.

Вакцинацию от коронавируса прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.