Тирана, 13 октября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. В Албании 13 октября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 3074 пациентов выявили 508 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в стране еще 693 пациента.

Албания, Саранда

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В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 176 172 случая заражения коронавирусом, 166 702 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2788 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 5 — за последние 24 часа. Продолжается рост смертности.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 6682, из них 3060 приходится на Тирану. На стационарном лечении находится 161 пациент. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом почти стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло, однако не доходит до уровня прежних пиков.