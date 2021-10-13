Рим, 13 октября, 2021, 23:40 — ИА Регнум.

Вечером 14 октября 2021 года авиакомпания«Алиталия» отправит последний рейс (из Кальяри в Рим) под своим нынешним названием. С 15 октября рейсы будут продолжены под брендом Ita.

名無し野電車区 Boeing 777-200ER авиакомпании Alitalia

Первый рейс «Алиталии» был совершен 74 года назад — в мае 1947 года.

ПравительствоИталиив 2018—2020 годах пыталось привлечь к спасению авиакомпании (находящейся в предбанкротном состоянии и теряющей по 1 млн евро в день) частных инвесторов. Большинство из них это предложение отклонили, а переговорный процесс так и не был завершен. При этом у авиакомпании появилось новое юридическое лицо (Ita), средства на этом этапе она получает от государства. Профильную деятельность Ita начинает в октябре 2021 года.

Общий объем государственных вложений в компанию за все время ее существования оценивается в 13 млрд евро. Власти ЕС и конкуренты «Алиталии» настаивают, чтобы власти страны перестали прямо дотировать компанию. Профсоюзы, в свою очередь, выступают против предполагаемого «рыночного» решения вопроса, то есть массовых увольнений (в новую компанию наняты чуть более половины сотрудников «Алиталии»), сокращения числа рейсов и количества самолетов.