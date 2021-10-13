Брюссель, , 23:43 — REGNUM Насилие на севере Косово и Метохии должно незамедлительно прекратиться, а все нерешенные вопросы Белград и Приштина должны решаться за столом переговоров. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 13 октября.

Жозеп Боррель European Parliament

На своей странице в «Твиттере» Боррель отметил, что из-за новых инцидентов на севере Косово он находится в постоянном контакте с руководством в Белграде и Приштине.

«Насильственные инциденты на севере Косово должны незамедлительно прекратиться. Неприемлемы односторонние и нескоординированные акции, которые угрожают стабильности. Все открытые вопросы нужно решать с помощью диалога, который ведется при посредничестве ЕС», — подчеркнул Боррель.

Напомним, что 13 октября утром албанские боевики ворвались на север края под предлогом борьбы с контрабандой. Они разгромили ряд магазинов и аптек. Сербы вышли на улицы в знак протеста. Боевики использовали против демонстрантов огнестрельное оружие, около десяти человек получили ранения, один серб находится в критическом состоянии.